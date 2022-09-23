В американському Інституті вивчення війни помітили, що кремль, ймовірно, мобілізує неетнічних росіян та іммігрантів й робить це непропорційно швидко. Зокрема, член російської ради з прав людини при кремлі кирило кабанов запропонував обов'язкову військову службу для іммігрантів із Середньої Азії.

До теми Аж ніяк не "часткова": з перших годин мобілізації кремль почав порушувати власні обіцянки, – ISW

Кого саме мобілізовують найбільше

Військову службу пропонують для тих середньоазійських іммігрантів, які отримали російське громадянство протягом останніх 10 років. Навіть погрожують конфіскувати їхнє російське громадянство, якщо вони не пройдуть мобілізацію.

Також жителі села Курумкан у Республіці Бурятія відзначають, що російські воєначальники мобілізували близько 700 чоловіків із загальної чисельності 5500 осіб. За словами аналітиків, якщо ця інформація точна, то свідчить про те, що російські чиновники мобілізували близько 25% чоловічого населення з одного села в районі, де більшість становлять буряти. також показували мобілізаційний список з Туапсе Краснодарського краю. У гаселеному пункті проживає 90% етнічних вірмен, незважаючи на те, що загальна вірменська громада міста становить лише 8,5% населення.

Росіяни розгнівані

Фахівці заувадили, що жорсткий підхід кремля до мобілізації викликає громадський гнів і недовіру по всій росії. Акції протесту відбулися в 42 містах країни, зокрема, і в маленьких селах Республіки Дагестан.

У Нижньому Новгороді, Санкт-Петербурзі, Тольятті та Забайкальському краї невідомі підпалили кілька військових пунктів і будівель місцевих адміністрацій. Аналітики припускають, що швидше за все найближчими днями кремль придушить такі протести. Однак оголошення про часткову мобілізацію та відверте ігнорування навіть продиктованих урядом параметрів мобілізації може відштовхнути стурбовані верстви російської громадськості, які раніше були більш терпимими до російського вторгнення в Україну.

Мобілізація в росії

Глава чечні рамзан кадиров провів нараду з оперативним штабом з щодо "спеціальної військової операції". Він запевнив, що в чечні мобілізації не буде, бо вона й так "перевиконала план" у війні проти України у 3 рази.

А американський генерал Бен Ходжес порівняв дії владіміра путіна з діями адольфа гітлера перед смертю. На думку генерала США поведінка очільника кремля нагадує фюрера в останні дні третього рейху.

Як мобілізація вплине на війну: дивіться відео