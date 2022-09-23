В американском Институте изучения войны заметили, что кремль, вероятно, мобилизует неэтнических россиян и иммигрантов и делает это непропорционально быстро. В частности, член российского совета по правам человека при кремле кирилл кабанов предложил обязательную военную службу для иммигрантов из Средней Азии.

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Кого именно мобилизуют больше всего

Военную службу предлагают тем среднеазиатским иммигрантам, которые получили российское гражданство в течение последних 10 лет. Даже угрожают конфисковать их российское гражданство, если они не пройдут мобилизацию.

Также жители Курумкана в Республике Бурятия отмечают, что российские военачальники мобилизовали около 700 мужчин из общей численности 5 500 человек. По словам аналитиков, если эта информация верна, то свидетельствует о том, что российские чиновники мобилизовали около 25% мужского населения из одной деревни в районе, где большинство составляют буряты. Также показывали мобилизационный список из Туапсе Краснодарского края. В населенном пункте проживает 90% этнических армян, несмотря на то, что общая армянская община города составляет всего 8,5% населения.

Россияне разгневаны

Специалисты заметили, что жесткий подход кремля к мобилизации вызывает общественный гнев и недоверие по всей россии. Акции протеста прошли в 42 городах страны, в том числе и в маленьких селах Республики Дагестан.

В Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Тольятти и Забайкальском крае неизвестные подожгли несколько военных пунктов и зданий местных администраций. Аналитики предполагают, что, скорее всего, в ближайшие дни кремль подавит такие протесты. Однако объявление о частичной мобилизации и откровенном игнорировании даже продиктованных правительством параметров мобилизации может оттолкнуть обеспокоенные слои российской общественности, которые раньше были более терпимы к российскому вторжению в Украину.

Мобилизация в россии

Глава чечни рамзан кадыров провел совещание с оперативным штабом относительно "специальной военной операции". Он заверил, что в чечне мобилизации не будет, потому что она и так "перевыполнила план" в войне против Украины в 3 раза.

А американский генерал Бен Ходжес сравнил действия владимира путина с действиями адольфа гитлера перед смертью. По мнению генерала США, поведение главы кремля напоминает фюрера в последние дни третьего рейха.

Как мобилизация повлияет на войну: смотрите видео