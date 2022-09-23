В институте изучения войны отметили, что российские власти под надуманными предлогами насильно вербуют российских граждан для участия в боевых действиях в Украине, нарушая свое обещание набирать только тех, у кого есть военный опыт.

К теме Кадыров неожиданно заявил, что в чечне мобилизации не будет

Кремль демонстративно мобилизует своих граждан, нарушая обещания

Российские власти демонстративно мобилизуют людей (например, протестующих). В итоге они вступят в войну с ужасным моральным духом.

Кремль открыто не выполняет свои обещанные условия частичной мобилизации только через 24 часа после обнародования приказа. Российские официальные лица ранее заявляли, что частичная мобилизация коснется всего 300 000 человек и якобы только тех, у кого есть предыдущий военный опыт.

Спикер путина Дмитрий Песков 22 сентября заявил, что практика выдачи мобилизационных сообщений задержанным протестующим не противоречит Закону о мобилизации. Однако его слова противоречат заявлению кремля за 21 сентября, что якобы в стране будут воздерживаться от мобилизации людей, входящих в списки резервистов.

Кого мобилизуют в стране-агрессоре

Западные и российские оппозиционные СМИ сообщали о случаях, когда в москве и воронеже российские военные комиссары сообщали протестующим о призыве в армию.

Российские оппозиционные СМИ также сообщили о специалисте по информационным технологиям банка, который получил повестку, несмотря на то, что никогда не служил в армии и не посещал курсы военного образования в университете.

Студент университета в бурятии опубликовал кадры, на которых росгвардия и военная полиция забирают студентов с уроков для мобилизации. Хотя днем ранее министр обороны россии сергей шойгу заявлял, что российских студентов не будут забирать.

Кремлевские квоты, скорее всего, заставят местных чиновников мобилизовать мужчин вне зависимости от их военного статуса. При этом квота для мобилизованных мужчин остается неподтвержденной: официальные лица кремля заявляют, что россия мобилизует всего 300 000 человек, а источники российских оппозиционных СМИ предполагают, что это количество может достигнуть миллиона.

Член кремлевского российского совета по правам человека кирилл кабанов предложил обязательную военную службу для иммигрантов из Центральной Азии, получивших российское гражданство в течение последних десяти лет, пригрозив конфискацией их российского гражданства, если они не будут мобилизованы. Жители села Курумкан в бурятии отмечали, что российские вербовщики мобилизовали около 700 мужчин из общей численности населения 5 500 мужчин.

Если показания из Курумкана верны, они указывают на то, что российские официальные лица мобилизовали около 25% мужского населения из одной деревни в преимущественно бурятском районе. Кроме того, армянский телеграм-канал опубликовал мобилизационный список из Туапсе Краснодарского края, который, как сообщается, состоит на 90% из этнических армян – это несмотря на то, что общая армянская община города составляет всего 8,5% населения.

Ожидается, что деспотический подход кремля к частичной мобилизации может усугубить внутреннее недовольство по всей россии. А особенно в нероссийских регионах.

К теме – в россии началась мобилизация мужчин: первые видео