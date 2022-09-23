В інституті вивчення війни зауважили, що російська влада під надуманими приводами насильно вербує російських громадян для участі в бойових діях в Україні, порушуючи свою обіцянку набирати лише тих, хто має військовий досвід.

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Кремль демонстративно мобілізує своїх громадян, порушуючи обіцянки

Російська влада демонстративно мобілізує людей (наприклад, протестувальників). У підсумку вони вступлять у війну із жахливим моральним духом.

Кремль відкрито не виконує своїх обіцяних умов часткової мобілізації лише через 24 години після оприлюднення наказу. Російські офіційні особи раніше заявляли, що часткова мобілізація торкнеться лише 300 000 людей і нібито лише тих, хто має попередній військовий досвід.

Речник путіна Дмитро Пєсков 22 вересня заявив, що практика видачі мобілізаційних повідомлень затриманим протестувальникам не суперечить Закону про мобілізацію. Проте його слова суперечать заяві кремля за 21 вересня, що нібито в країні утримуватимуться від мобілізації людей, які входять у списки резервістів.

Кого мобілізують у країні-агресорці

Західні та російські опозиційні ЗМІ повідомляли про випадки, коли в москві та воронежі російські військові комісари повідомляли протестувальникам про призов до армії.

Російські опозиційні ЗМІ також повідомили про спеціаліста з інформаційних технологій банку, який отримав повістку – попри те, що ніколи не служив в армії та не відвідував курси військової освіти в університеті.

Натомість студент університету у бурятії опублікував кадри, на яких росгвардія і військова поліція забирають студентів з уроків для мобілізації. Хоч днем раніше міністр оборони росії сергій шойгу заявляв, що російських студентів не забиратимуть.

Кремлівські квоти, швидше за все, змусять місцевих чиновників мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу. При цьому квота для мобілізованих чоловіків залишається непідтвердженою: офіційні особи кремля заявляють, що Росія мобілізує лише 300 000 людей, а джерела російських опозиційних ЗМІ припускають, що ця кількість може досягти мільйона.

Член кремлівської російської ради з прав людини кирило кабанов запропонував обов'язкову військову службу для іммігрантів з Центральної Азії, які отримали російське громадянство протягом останніх десяти років, пригрозивши конфіскацією їхнього російського громадянства, якщо вони не будуть мобілізовані. Жителі села Курумкан в бурятії відзначали, що російські вербувальники мобілізували близько 700 чоловіків із загальної чисельності населення 5 500 чоловіків.

Якщо свідчення з Курумкана вірні, вони вказують на те, що російські офіційні особи мобілізували близько 25% чоловічого населення з одного села у переважно бурятському районі. Крім цього, вірменський телеграм-канал опублікував мобілізаційний список із Туапсе Краснодарського краю, який, як повідомляється, складається на 90% з етнічних вірмен – це попри те, що загальна вірменська громада міста становить лише 8,5% населення.

Очікується, що деспотичний підхід кремля до часткової мобілізації може посилити внутрішнє невдоволення по всій росії. А особливо в неросійських регіонах.

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