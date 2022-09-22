Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на администрацию президента-диктатора. Мол, количество россиян, которых планируют мобилизовать, согласовывали долго и остановились на миллионе человек.

Внимание Только пятки видно: на границе россии и Монголии образовались огромные очереди

Цифра была исправлена несколько раз и в итоге остановилась на миллионе,
– говорится в сообщении.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков впоследствии заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Что известно о седьмом пункте указа о мобилизации

Вчера, кремлевский пресс-секретарь песков сообщил, что седьмой пункт указа путина предназначен "для служебного пользования".

Официально о его содержании сказали лишь то, что в нем говорится о количестве людей, которые могут быть призваны в армию.

Главное о мобилизации в россии

К теме – мобилизация дорого будет стоить путину: смотреть видео