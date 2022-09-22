Россияне убегают от мобилизации

Поскольку на протесты в россии давно не способны, люди решили просто убегать и массово ищут варианты, как покинуть родину. Россияне бегут в Казахстан, Монголию, Грузию, Финляндию. 24 канал собрал видео, заполонившие российские телеграм-каналы.

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Монголия радостно приветствует россиян: на границе огромные очереди

Очередь автомобилей с желающими уехать из россии выстроилась перед пунктом пропуска в населённом пункте Кяхта. Он расположен на юге Республики Бурятия вблизи государственной границы России с Монголией.

На русско-монгольской границе наблюдается большой ажиотаж. В МАПП "Кяхта" собралось большое количество людей, отправившихся в Монголию,

– говорится в сообщении.

Количество желающих пересечь границу быстро увеличивается.

В то же время МИД Монголии опроверг информацию об очередях россиян, якобы пытающихся уклониться от мобилизации. Говорят, это не соответствует действительности.

Аэропорты заполнены мужчинами

Не лучше ситуация и в аэропортах российских городов. Так, во Внуково очевидцы сообщают, что 90% пассажиров ближайших рейсов – мужчины.

Кроме того, на паспортном контроле у мужчин проверяют наличие обратного билета и спрашивают, подлежат ли они мобилизации.



Россияне массово вылетают из страны / Фото телеграм-канала



Российские аэропорты заполнены мужчинами / Фото телеграм-канала

Куда бегут русские

Сразу после объявления мобилизации, россияне раскупили билеты на авиарейсы во все страны, с которыми у страны-агрессора еще есть безвизовый режим. Из москвы невозможно вылететь в Астану, Баку, Бишкек, Ташкент, Тбилиси и турецкие города.

Как известно, страны Балтии совсем не пускают россиян.

Россияне пытаются бежать куда могут, у границы с Финляндией еще вчера образовалась очередь более 30 километров.

В Грузии тоже километровые очереди из авто. Словом, россияне паникуют не на шутку и пытаются спасти свою жизнь – умирать за "любимого" диктатора никто не хочет.

Справка. В россии планируют призвать 300 тысяч резервистов. В первой волне будут мобилизовать призывников до 35 лет. Интересно, что в россии планируют мобилизовать женщин, имеющих военное образование или опыт военной службы.

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