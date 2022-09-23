Відповідну інформацію колишній командувач військами США в Європі повідомив після указу путіна. Останній вирішив почати часткову мобілізацію в росії.

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Дії путіна нагадують поведінку гітлера в останні дні

Нинішня поведінка путіна нагадує мені гітлера, який в останні дні третього рейху муштрував хлопців і старців для вермахту. Іронія долі: путін робить те, що робили нацисти,

– зауважив Ходжес.

Він також порівняв оголошення путіним часткової мобілізації зі створенням гітлером в останні місяці перед його поразкою у Другій світовій війні фольксштурму. Тобто загонів народного ополчення, в які примусово забирали чоловіків, а потім й жінок, які ще не пішли на фронті.

Довідка. Фольксштурмом називали формування нацистської Німеччини наприкінці Другої світової війни. З осені 1944 року в них примусово мобілізували чоловіків від 16 до 60 років, та вже з 1945 року – навіть жінок.

Росіяни можуть стати гарматним м'ясом в Україні

За словами Ходжеса, такими діями нацистський режим намагався запобігти своїй поразці, а також вони були частиною зусиль нацистської пропаганди. Генерал США також пояснив, що:

гітлер забирав з вулиць хлопчиків і людей похилого віку і одягав їх в уніформи, тому що перебував у такому відчайдушному становищі;

путін також перебуває у відчаї та намагається знайти якийсь спосіб переламати ситуацію.

Однак часткову мобілізацію, яку оголосив путін, він назвав "стратегічною помилкою".

Також під час інтерв'ю Bild генерал Бен Ходжес відповів на питання, чи зможе мобілізація сприяти зміні ходу війни в Україні.

"Без потужної артилерійської підтримки ці війська будуть гарматним м'ясом, яке сидітиме цієї зими в холодних мокрих окопах під час того, як українські сили просуватимуться вперед", – пояснив американський генерал.

Ходжес пояснив, що буде, якщо росія застосує ядерну зброю

Генерал США Бен Ходжес розповів, що буде, якщо росія застосує ядерну зброю в Україні. За його словами відповідь США не буде ядерною, проте нищівною.

На думку Бена Ходжеса, якщо росія застосує ядерну зброю, то США у відповідь завдадуть "нищівного удару" по:

чорноморському флоту;

або російських військових базах в Криму.

Генерал США заявив, що ймовірність того, що путін накаже вдарити ядерною зброєю по Україні "дуже малоймовірна".

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