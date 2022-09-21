Колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив про це 21 вересня. Однак додав, що не менш нищівною.

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Генерал США пояснив, якою може бути відповідь росії

Бен Ходжес пояснив, що у випадку, якщо росія застосує ядерну зброю, то США у відповідь завдадуть "нищівного удару" по:

чорноморському флоту;

або російських військових базах в Криму.

Генерал США заявив, що ймовірність того, що путін накаже вдарити ядерною зброєю по Україні "дуже малоймовірна".

Варто пригадати, що 21 вересня владімір путін оголосив часткову мобілізацію. За словами міністра оборони шойгу має охопити 300 тисяч резервістів.

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