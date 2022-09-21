Відповідну інформацію 24 каналу повідомили спецслужби. Вони також додали, що росія має відомості про них.

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Росія мобілізовуватиме жителів Донбасу, які туди поїхали

Жителі Донбасу, які отримали російські паспорти та виїхали у росію, підлягають терміновій мобілізації незалежно від віку та стану здоров'я,
– повідомили спецслужби.

Вони також додали, що майже всі ці люди отримували соцдопомогу, тож залишали про себе всі відомості. За даними спецслужб:

  • вони отримуватимуть мобілізаційні повістки адресно;
  • крім того, якщо чоловіки вирішать кудись виїжджати, то отримають повістки на пунктах пропуску між росією та квазіреспубліками на Донеччині та Луганщині;
  • за кордон в інші держави їх не випускатимуть за будь-яких обставин.

Росія оголосила часткову мобілізацію та проводить "внутрішню"

  • Варто пригадати, що росія 21 вересня оголосила часткову мобілізацію. За словами міністра оборони шойгу мають мобілізувати 300 тисяч осіб.
  • Окрім часткової мобілізації, росія також почала "внутрішню самомобілізацію". Зокрема, кубанське казаче військо формує додаткові підрозділи добровольців та проведе їх підготовку на базі районних казачих товариств краснодарського краю.
  • У Генштабі ЗСУ пригадали, що у російському місті Чита набирають кандидатів під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні.

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