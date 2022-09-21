Відповідну інформацію 24 каналу повідомили спецслужби. Вони також додали, що росія має відомості про них.

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Росія мобілізовуватиме жителів Донбасу, які туди поїхали

Жителі Донбасу, які отримали російські паспорти та виїхали у росію, підлягають терміновій мобілізації незалежно від віку та стану здоров'я,

– повідомили спецслужби.

Вони також додали, що майже всі ці люди отримували соцдопомогу, тож залишали про себе всі відомості. За даними спецслужб:

вони отримуватимуть мобілізаційні повістки адресно;

крім того, якщо чоловіки вирішать кудись виїжджати, то отримають повістки на пунктах пропуску між росією та квазіреспубліками на Донеччині та Луганщині;

за кордон в інші держави їх не випускатимуть за будь-яких обставин.

Росія оголосила часткову мобілізацію та проводить "внутрішню"

Варто пригадати, що росія 21 вересня оголосила часткову мобілізацію. За словами міністра оборони шойгу мають мобілізувати 300 тисяч осіб.

Окрім часткової мобілізації, росія також почала "внутрішню самомобілізацію". Зокрема, кубанське казаче військо формує додаткові підрозділи добровольців та проведе їх підготовку на базі районних казачих товариств краснодарського краю.

У Генштабі ЗСУ пригадали, що у російському місті Чита набирають кандидатів під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні.

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