Відповідну інформацію 24 каналу повідомили спецслужби. Вони також додали, що росія має відомості про них.
Читайте також Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні
Росія мобілізовуватиме жителів Донбасу, які туди поїхали
Жителі Донбасу, які отримали російські паспорти та виїхали у росію, підлягають терміновій мобілізації незалежно від віку та стану здоров'я,
– повідомили спецслужби.
Вони також додали, що майже всі ці люди отримували соцдопомогу, тож залишали про себе всі відомості. За даними спецслужб:
- вони отримуватимуть мобілізаційні повістки адресно;
- крім того, якщо чоловіки вирішать кудись виїжджати, то отримають повістки на пунктах пропуску між росією та квазіреспубліками на Донеччині та Луганщині;
- за кордон в інші держави їх не випускатимуть за будь-яких обставин.
Росія оголосила часткову мобілізацію та проводить "внутрішню"
- Варто пригадати, що росія 21 вересня оголосила часткову мобілізацію. За словами міністра оборони шойгу мають мобілізувати 300 тисяч осіб.
- Окрім часткової мобілізації, росія також почала "внутрішню самомобілізацію". Зокрема, кубанське казаче військо формує додаткові підрозділи добровольців та проведе їх підготовку на базі районних казачих товариств краснодарського краю.
- У Генштабі ЗСУ пригадали, що у російському місті Чита набирають кандидатів під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні.
Дивіться також – у росії оголосили всенародну акцію протесту проти мобілізації: відео