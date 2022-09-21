Відповідну інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 18 годину 21 вересня. За їхніми даними деяких росіян забирають нібито на "будівельні роботи в Україні".

Читайте також ЗСУ відбили атаки ворога біля 5 міст і знищили склади й пункти управління росіян

Росія проводить "приховану мобілізацію"

У Генеральному штабі ЗСУ пригадали, що для поповнення втрат особового складу росія оголосила часткову мобілізацію. Разом з тим, кремль продовжує проведення заходів так званої "внутрішньої самомобілізації".

У військах казачого товариства "всєвєлікого войска донского" здійснюється підбір кандидатів для служби в росгвардії. Кубанське казаче військо зобов'язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств краснодарського краю,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там також пригадали, що у російському місті Чита набирають кандидатів під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні.

Варто пригадати, що росіяни мобілізовують людей на тимчасово окупованих територіях України. На початку вересня у Мелітополі чоловіків уже почали відправляти воювати. Також повістки почали вручати на територіях Запорізької області, які перебувають під окупацією росіян.

Часткову мобілізацію владімір путін оголосив 21 вересня. За словами міністра оборони росії шойгу мають мобілізувати 300 тисяч росіян.

Дивіться також – у росії оголосили всенародну акцію протесту проти мобілізації: відео