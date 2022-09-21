Військові ЗСУ вже 210 днів повномасштабного вторгнення героїчно обороняють Україну від російських загарбників. Нові дані про ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ оновив станом на 21 вересня.

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За добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське,

– мовиться у повідомленні.

Сили оборони завдали 32 удари по позиціях ворога. Станом на 18:00 підтверджено ураження:

17 районів зосередження живої сили та військової техніки противника;

4 опорних пунктів;

10 позицій зенітних ракетних комплексів;

одного складу з боєприпасами.

Також підрозділи протиповітряної оборони знищили:

одну крилату ракету;

3 БпЛА ворога.

Загальні втрати ворога

Станом на 21 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося 55 110 окупантів. Також знищили:

танків – 2 227 (+11) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 748 (+24) одиниць,

артилерійських систем – 1 340 (+17) одиниць,

РСЗВ – 318 одиниць,

засоби ППО – 168 одиниць,

літаків – 253 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 217 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) одиниць.

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