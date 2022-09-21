Военные ВСУ уже 210 дней полномасштабного вторжения героически обороняют Украину от российских захватчиков. Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 21 сентября.
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За сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское,
– говорится в сообщении.
Силы обороны нанесли 32 удара по позициям врага. По состоянию на 18:00 подтверждено поражение:
- 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника;
- 4 опорных пункта;
- 10 позиций зенитных ракетных комплексов;
- одного склада с боеприпасами.
Также подразделения противовоздушной обороны уничтожили:
- одну крылатую ракету;
- 3 БпЛА врага.
Общие потери врага
По состоянию на 21 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 55 110 оккупантов. Также уничтожили:
- танков – 2 227 (+11) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 748 (+24) единиц,
- артиллерийских систем – 1 340 (+17) единиц,
- РСЗО – 318 единиц,
- средства ПВО – 168 единиц,
- самолетов – 253 (+1) единицы,
- вертолетов – 217 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7) единиц.
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