Про те, що ж таке часткова мобілізація, яку запровадили в росії, реакцію на неї України, світових лідерів та самих росіян – читайте у матеріалі 24 каналу.

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У росії оголосили часткову мобілізацію: головне

Президент владімір путін зранку 21 вересня оголосив у росії часткову мобілізацію. Він аргументував це тим, що потрібно "захистити" псевдореспубліки "днр", "лнр" та інші окуповані території в Україні.

Мобілізаційні процеси стартують відсьогодні – відповідний указ уже підписали. І хоча відповідний указ вже оприлюднили, проте там приховали один із пунктів. Мовиться про пункт № 7. Так, у версії указу, опублікованій на сайті кремля, його просто пропущено. А у версії указу, яка розміщена на сайті для офіційного опублікування нормативних актів, сказано, що це пункт "для службового користування".

Хто буде служити

Поняття часткова мобілізація передбачає те, що на війну проти України підуть:

військовослужбовці запасу,

а також ті, у кого є військова спеціальність та досвід.

Цікаво! Зарплата контрактника у російській армії дорівнює 30 тисяч рублів на місяць, тобто приблизно 18 тисяч гривень. Українські військові, які боронять нашу землю на передовій та в гарячих точках, отримують 100 тисяч гривень на місяць.

Ті контракти, які були укладені військовослужбовцями, продовжують свою дію до закінчення періоду часткової мобілізації. Звільнення мобілізованих може відбутися лише:

за віком – після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров'я – через визнання їх військово-лікарської комісією не придатними до військової служби, за винятком військовослужбовців, які виявили бажання продовжити військову службу на військових посадах, які можуть заміщуватись зазначеними військовослужбовцями;

через набрання законної сили вироком суду про призначення покарання у вигляді позбавлення волі.

Право на відстрочку мають громадяни росії, які працюють в організаціях оборонно-промислового комплексу.

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Скільки людей хочуть мобілізувати

Міністр оборони росії сергій шойгу оголосив про призов 300 тисяч резервістів. За його словами, часткова мобілізація захопить 1% загального мобілізаційного ресурсу. Робота із призову проводитиметься "планово, а не одноразово".

Шойгу також заявив, що Україна втратила вже половину армії: 61 207 загиблих, 49 368 поранених. Натомість росія втратила 5 937 осіб, майже 90% поранених одужали. Цікаво, що озвученим цифрам ніхто не вірить. Генштаб ЗСУ каже про 55 110 ліквідованих окупантів.

Реакція росіян

Ще 20 вересня, коли почалася з'являтися інформація про ймовірне запровадження мобілізації, Google Trends просто вибухнули запитами росіян про те, як виїхати з країни чи отримати відстрочку. А відразу після виступу путіна росіяни розкупили всі квитки на прямі рейси з москви до Стамбулу.

Крім того, громадяни країни-агресорки почали масово гуглити способи, як зламати руку "безболісно". За декілька хвилин після цього у трендах почали випливати запити про те, як зламати ногу. Вочевидь, громадяни росії зрозуміли, що для відстрочки від призову до їхньої армії зламаної руки може бути недостатньо.

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Чи будуть протести у росії

Росіяни в соцмережах розпереживалися, що росія кидатиме на фронт без підготовки. Також вони заговорили про втрати своєї країни, зазначаючи, що в Україні вже загинуло понад 50 тисяч людей. Росіяни вже порівнюють ситуацію у своїй країні з часами Другої світової війни, а також закликають скинути владу.

Росіяни скептично оцінюють свої шанси та вже охрестили мобілізацію словом "могилізація". У такий спосіб вони натякають на те, що їх чекає на українській землі.

Правозахисний рух "Весна" оголосив про акцію протесту проти часткової мобілізації. Всеросійська акція протесту має відбутися 21 вересня у центрах всіх міст о 19 годині.

Як на часткову мобілізацію реагують в Україні та світі

Речник президента України Сергій Никифоров вважає, що оголошена у росії часткова мобілізація є справжньою трагедією для росіян. Оскільки зрозуміло, що буде на війні із призовниками. Він пояснив, новачків відправлять туди, де не впоралися головорізи-рецидивісти, найманці та "кадировці".

Також він зауважив, що наказом про часткову мобілізацію путін визнав професійну російську армію недієздатною, оскільки вона провалила усі поставлені задачі.

Що сказали в Офісі Президента

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк висміяв путіна та підбив підсумки того, чого досягли росіяни за підсумками 210 днів "триденної війни", а саме:

Мобілізацію.

Закриті кордони, блокування банківських рахунків.

В'язницю за дезертирство.

Спецзагони для "опущених" у ПВК.

Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору,

– сказав Подоляк.

Своєю чергою радник Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, що плани москви зібрати 300 тисяч військових кажуть про те, що "втрати російської армії не просто величезні, вони зашкалюють".

"Часткова (мобілізація – 24 канал), тому що вони розуміють - вони не мають потенціалу для створення нових з'єднань. Резервісти підуть на поповнення наявних", – зазначив Арестович.

Якої думки інші українські політики

Мер Києва Віталій Кличко сказав, що оголошена путіним мобілізація й ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну.

Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його погребуть. А цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні "мирні переговори",

– підкреслив Кличко.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що план путіна "Бермудський трикутник" виглядає як комплексна програма утилізації росіян, а саме: ухилення від мобілізації – в'язниця – ПВК "Вагнер".

А перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко нагадав, що зомбі-вождів чекає Гаага та "новий Нюрнберг" у майбутньому.

Реакція світової спільноти

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив, що росіянам, які ухиляються від мобілізації, не видаватимуть гуманітарні візи. Він також нагадав, що країна не збирається скасовувати обмеження, запроваджені з 19 вересня, згідно з якими росіяни не можуть в'їхати до Латвії за шенгенськими візами.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес вважав, що заява Путіна про нехай і часткову мобілізацію свідчить про те, що його "спецоперація" зазнає невдачі.

Посол США в Україні Бріджит Брінк сказала, що підставні "референдуми" та мобілізація є ознаками слабкості та провалу росії. Дипломатка заявила, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають претензій росії на нібито анексовану українську територію. США продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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