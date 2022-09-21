О том, что такое частичная мобилизация, которую ввели в россии, реакции на нее Украины, мировых лидеров и самих россиян – читайте в материале 24 канала.

Важно Частичная мобилизация, ядерный шантаж и поддержка референдумов: что путин наговорил в обращении

В россии объявили частичную мобилизацию: главное

Президент владимир путин утром 21 сентября объявил в россии частичную мобилизацию. Он аргументировал это тем, что нужно "защитить" псевдореспублики "днр", "лнр" и другие оккупированные территории в Украине.

Мобилизационные процессы стартуют с сегодняшнего дня – соответствующий указ уже подписали. И хотя соответствующий указ уже был обнародован, однако там скрыли один из пунктов. Речь идет о пункте № 7. Так, в версии указа, опубликованной на сайте кремля, он просто пропущен. А в версии указа, размещенной на сайте для официального опубликования нормативных актов, сказано, что это пункт "для служебного пользования".

Кто будет служить

Понятие частичная мобилизация предполагает, что на войну против Украины пойдут:

военнослужащие запаса,

а также те, у кого есть военная специальность и опыт.

Любопытно! Зарплата контрактника в российской армии равна 30 тысячам рублей в месяц, то есть примерно 18 тысячам гривен. Украинские военные, защищающие нашу землю на передовой и в горячих точках, получают 100 тысяч гривен в месяц.

Те контракты, которые были заключены военнослужащими, продолжают свое действие вплоть до окончания периода частичной мобилизации. Увольнение мобилизованных может произойти только:

по возрасту – после достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья – по признанию их военно-врачебной комиссией непригодными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на военных должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

из-за вступления в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Право на отсрочку имеют граждане россии, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

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Сколько людей хотят мобилизовать

Министр обороны россии сергей шойгу объявил о призыве 300 тысяч резервистов. По его словам, частичная мобилизация захватит 1% от общего мобилизационного ресурса. Работа по призыву будет проводиться "планово, а не единоразово".

Шойгу также заявил, что Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых. Россия лишилась 5 937 человек, почти 90% раненых выздоровели. Любопытно, что озвученным цифрам никто не верит. Генштаб ВСУ говорит о 55 110 ликвидированных оккупантах.

Реакция россиян

Еще 20 сентября, когда началась появляться информация о вероятном введении мобилизации, Google Trends просто взорвались запросами россиян о том, как уехать из страны или получить отсрочку. А сразу после выступления путина россияне раскупили все билеты на прямые рейсы из москвы в Стамбул.

Кроме того, граждане страны-агрессора начали массово гуглить способы, как сломать руку "безболезненно". Через несколько минут после этого в трендах начали следовать запросы о том, как сломать ногу. Очевидно, что граждане россии поняли, что для отсрочки от призыва в их армию сломанной руки может быть недостаточно.

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Будут ли протесты в россии

Россияне в соцсетях стали волноваться, что россия будет бросать на фронт без подготовки. Также они заговорили о потерях своей страны, отмечая, что в Украине уже погибли более 50 тысяч человек. Россияне уже сравнивают ситуацию в своей стране с временами Второй мировой войны, а также призывают свергнуть власть.

Россияне скептически оценивают свои шансы и уже окрестили мобилизацию словом "могилизация". Таким образом они намекают, что их ждет на украинской земле.

Правозащитное движение "Весна" объявило об акции протеста против частичной мобилизации. Всероссийская акция протеста должна пройти 21 сентября в центрах всех городов в 19 часов.

Как на частичную мобилизацию реагируют в Украине и мире

Представитель президента Украины Сергей Никифоров считает, что объявленная в россии частичная мобилизация является настоящей трагедией для россиян. Понятно, что будет на войне с призывниками. Он объяснил, новичков отправят туда, где не справились головорезы-рецидивисты, наемники и "кадыровцы".

Также он отметил, что приказом о частичной мобилизации путин признал профессиональную российскую армию недееспособной, поскольку она провалила все поставленные задачи.

Что сказали в Офисе Президента

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк высмеял путина и подвел итоги того, чего достигли россияне по итогам 210 дней "трехдневной войны", а именно:

Мобилизация.

Закрытые границы, блокировка банковских счетов.

Тюрьма за дезертирство.

Спецотряды для "опущенных" в ЧВК.

Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора,

– сказал Подоляк.

В свою очередь советник Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, что планы москвы собрать 300 тысяч военных говорят о том, что "потери российской армии не просто огромные, они зашкаливают".

"Частичная (мобилизация – 24 канал), потому что они понимают – они не имеют потенциала для создания новых соединений. Резервисты пойдут на пополнение имеющихся", – отметил Арестович.

Какого мнения другие украинские политики

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что объявленная путиным мобилизация и ядерные угрозы не помогут агрессору в его стремлении покорить и уничтожить Украину.

Тиран окончательно запустил в своей стране процессы, которые его погребут. А цивилизованный мир должен наконец-то понять, что зло надо уничтожать коренным образом, а не говорить о каких-то призрачных "мирных переговорах",

– подчеркнул Кличко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что план путина "Бермудский треугольник" выглядит как комплексная программа утилизации россиян, а именно уклонение от мобилизации – тюрьма – ЧВК "Вагнер".

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко напомнил, что зомби-вождей ждет Гаага и "новый Нюрнберг" в будущем.

Реакция мирового сообщества

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что уклоняющимся от мобилизации россиянам не будут выдавать гуманитарные визы. Он также напомнил, что страна не собирается отменять ограничения, введенные с 19 сентября, согласно которым россияне не могут въехать в Латвию по шенгенским визам.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считал, что заявление путина о пусть и частичной мобилизации свидетельствует о том, что его "спецоперация" терпит неудачу.

Посол США в Украине Бриджит Бринк сказала, что подставные "референдумы" и мобилизация являются признаками слабости и провала россии. Дипломатка заявила, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают претензий россии на якобы аннексированную украинскую территорию. США продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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