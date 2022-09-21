Соответствующую информацию 24 каналу сообщили спецслужбы. Они также добавили, что у россии есть сведения о них.

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Россия будет мобилизовать жителей Донбасса

Жители Донбасса, получившие российские паспорта и выехавшие в россию, подлежат срочной мобилизации независимо от возраста и состояния здоровья,

– сообщили спецслужбы.

Они также добавили, что почти все эти люди получали соцпомощь и оставляли о себе все сведения. По данным спецслужб:

они будут получать мобилизационные повестки адресно;

кроме того, если мужчины решат куда-то уезжать, то получат повестки на пунктах пропуска между россией и квазиреспубликами в Донецкой и Луганской областях;

за границу в другие государства их не будут выпускать при любых обстоятельствах.

Россия объявила частичную мобилизацию и проводит "внутреннюю"

Стоит напомнить, что россия 21 сентября объявила частичную мобилизацию. По словам министра обороны, шойгу должны мобилизовать 300 тысяч человек.

Кроме частичной мобилизации, россия также начала "внутреннюю самомобилизацию". В частности, кубанское казачье войско формирует дополнительные подразделения добровольцев и проведет их подготовку на базе районных казачьих обществ краснодарского края.

В Генштабе ВСУ напомнили, что в российском городе Чита набирают кандидатов под видом отправки на строительные работы в Украине.

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