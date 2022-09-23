Прокремлівські блогери вирішили запустити акцію, спрямовану на те, щоб заспокоїти панічні настрої. Однак вийшло щось дуже недолуге, повідомляє 24 канал.

Цікаво Така собі мотивація: патріарх кіріл закликав йти в армію, бо і так всі "воскреснуть"

Тренд, на який заслужили окупанти

Варто, мабуть, почати із сенсу того російського тренду. Його авторка анна бєлозьорова каже, що причин для паніки через часткову мобілізацію немає, бо 300 тисяч осіб, яких офіційно хоче мобілізувати кремль – це 1% від всіх мобілізаційних резервів країни-агресорки.

Тобто логіка така – хвилюватися немає причин, бо 300 тисяч це не так багато. Якщо згадати, як українці хвилюються за кожного полоненого та як зустрічають кожного полеглого, то відчувається не різниця, а величезна прірва між країнами.

Ви могли б наїстися 1 паличкою фрі з цілої пачки картоплі? Думаю, кожен відповів би – ні. Адже паличка фрі — це лише 1% великої картопляної порції. І цей 1% так мізерно малий. Навіщо це я? Твоя паніка – мета противника. Як Ви здогадалися, мова про мобілізацію,

– такий потік свідомості опублікувала бєлозьорова.

Цей тренд зі знецінювання людського життя, який нам дуже подобається у цьому контексті, активно підхопили росіяни і почали порівнювати 300 тисяч людей, яких офіційно хоче мобілізувати кремль з 1 мармеладкою з упаковки, з 1 помадою з косметички, та з 1 бруківкою з тротуару. Короче кажучи – політ фантазії присутній.

Сподіваємося, такі порівняння ще більше деморалізують окупантів і зроблять їхнє перебування на війні ще більш не ефективним.

З чим ще росіяни порівнюють 300 тисяч мобілізованих / Фото росЗМІ

Зауважте! Офіційно міністр оборони росії заявив про наміри мобілізувати 300 тисяч резервістів, однак росЗМІ опублікували таємну частину указу путіна, де йдеться про мільйон осіб. Офіційно частина документа, у якому йдеться про кількість мобілізованих – не опублікована, а кремль відкидає цю інформацію.

Цікаво – Коваленко про провал російської мобілізації: дивіться відео