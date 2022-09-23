Прокремлевские блоггеры решили запустить акцию, направленную на успокоение панических настроений. Однако получилось что-то очень бестолковое, сообщает 24 канал.

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Тренд, который заслужили оккупанты

Следует, пожалуй, начать с смысла российского тренда. Его автор Анна Белозерова говорит, что причин для паники из-за частичной мобилизации нет, потому что 300 тысяч человек, которых официально хочет мобилизовать кремль — это 1% от всех мобилизационных резервов страны-агрессора.

То есть логика такова – волноваться нет причин, потому что 300 тысяч это не так много. Если вспомнить, как украинцы переживают за каждого пленного и как встречают каждого павшего, то чувствуется не разница, а огромная пропасть между странами.

Вы могли бы наесться одной палочкой фри из целой пачки картофеля? Думаю, каждый ответил бы – нет. Ведь палочка фри – это всего 1% большой картофельной порции. И этот 1% так ничтожно мал. К чему это я? Твоя паника – цель противника. Как Вы догадались, речь о мобилизации,

– такой поток сознания опубликовала белозерова.

Этот тренд по обесцениванию человеческой жизни, который нам очень нравится в этом контексте, активно подхватили россияне и начали сравнивать 300 тысяч человек, которых официально хочет мобилизовать кремль с 1 мармеладкой из упаковки, с 1 помадой из косметички, и с 1 брусчаткой из тротуара. Короче говоря – полет фантазии находится.

Надеемся, что такие сравнения еще больше деморализуют оккупантов и сделают их пребывание на войне еще более неэффективным.

С чем еще россияне сравнивают 300 тысяч мобилизованных / Фото росСМИ

Примите во внимание! Официально министр обороны россии заявил о намерениях мобилизовать 300 тысяч резервистов, однако РосСМИ опубликовали тайную часть указа путина, где речь идет о миллионе человек. Официально часть документа, в котором говорится о количестве мобилизованных, – не опубликована, а кремль отвергает эту информацию.

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