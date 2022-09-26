Силовикам дали годину, аби відпустити затриманих. В іншому випадку мітингувальники влаштують новий бунт. Звернення активістів опублікували в місцевих телеграм-каналах, інформує 24 канал.

Важливо У Дагестані збираються влаштувати "майдан": вимагатимуть зупинити мобілізацію для Кавказу

Ми виведемо всі села на федеральні траси Дагестану, підпалимо покришки, дрова і сіно! Зупинимо у такий самий спосіб поїзди!

– наголошують місцеві.

Активісти вже почали палити портрети путіна. Вони закликають жителів регіону приготувати спирт, зіпсовані покришки та дрова, і чекати сигналу.

Відпустили не всіх

Згодом заявили, що силовики відпустили 10 активістів, але дагестанці вимагали звільнити всіх. Тому людей знову закликали виходити на вулиці. Попросили одягнути бейсболки та уникати камер.

"Починайте діяти і в Дагестані, і у всій росії!" – закликали активісти.

Наголосили, що "чекістську клоаку", яка захопила владу в країні, можуть перемогти тільки спільно. Тому закликають росіян триматись разом до повного скасування мобілізації. Далі обіцяють чітких інструкцій для кожного регіону. Анонсують події на 15:00.

Мітинги у Дагестані: що відомо

У Дагестані жителі протестували проти мобілізації. Вони перекрили трасу, однак правоохоронці намагались розігнати силою. Поліція стріляла у повітря, щоб зупинити мітинги.

Далі силовики почали хапати людей. Затримали близько 150 осіб.

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