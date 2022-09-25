У соцмережах люди пишуть, що налаштовані рішуче. Місцеві жителі наголосили, що мовчали надто довго й самі довели ситуацію до того, що влада вирішила "утилізувати" їхніх дітей.

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Зокрема, протест вже розпочався у Махачкалі. Наразі люди налаштовані рішуче. Місцеві правоохоронці вже помітно нервуються.

Протести у Махачкалі: дивіться відео

У Дагестані розпочалися протести: дивіться відео

У місцевих телеграм-каналах людей закликають не бути пасивними й перешкоджати затриманню інших. Тоді кожен протестувальник знатиме, що зможе отримати допомогу. Також людям рекомендують скористатися масками, аби закрити обличчя.

У мережі публікують кадри жорстоких затримань. В однієї з протестувальниць стався напад.

Близько 17:15 у мережі повідомили, що правоохоронці відкрили вогонь.

Силовики відкрили вогонь у Дагестані: дивіться відео

Жорстокість силовиків під час акції протестів лише зростає. Повідомляють, що в однієї з затриманих – дитина, якій лише 1,5 місяця. Водночас наразі люди не планують зупинятися.

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