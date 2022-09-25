Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, якщо у владних російських колах захочуть позбутись путіна, то протести будуть шалені.

Чому мобілізація в росії така кваплива

За словами Фейгіна, цілком логічно припустити, що до російських військоматів прийшов план, скільки вони повинні мобілізувати.

До слова Після проведення квазіреферендумів для російських чоловіків закриють кордони, – ЗМІ

"А ті в свою чергу почали "гребти" усіх підряд, десь вчителі розносять повістки, десь просто посеред вулиці зупиняють", – каже він.

Всю цю "збірну солянку" відпрявлять на бази, де вже їх відсортують – можливо, хтось підійде. На мою думку, з усіх кого нахапали, поїде третина,

– зазначає правозахисник.

Проблеми в росії – чи вирішить їх мобілізація "гарматного м'яса"

Фейгін каже, що навіть ті, кого відібрали – важко уявити, які у них знання можуть бути. Наприклад, хтось колись був за кермом танка – це ж вже давно стерлось з пам’яті.

Марк Фейгін російський правозахисник Цей безлад – дзеркало того, як організована влада в росії. Найміцніший інститут – це силові та правоохоронні органи. І їх сила виключно у тому, аби придушувати будь-який протест чи невдоволення. Але що мене здивувало – те, що влада вирішила так поспішати і діяти вкрай швидко. Це означає, лише те, що там є проблеми, адже для чого поспішати просто так.

Ми бачимо, що у росії все погано – включно з подіями на фронті, тому їм потрібно поспішати.

Повний стрім розмови із Марком Фейгіним: дивіться відео