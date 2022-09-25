Про те, що чоловіками мобілізаційного віку заборонять виїжджати з росії, журналістам "Медузи" повідомило джерело, яке близьке до адміністрації президента росії.

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Росіянам доведеться йти у військкомат, щоб виїхати за кордон

Повідомляється, що найімовірніша дата запровадження заборони – 28 вересня. Ще одне джерело, яке теж близьке до адміністрації путіна, каже, що заборону запровадять після "референдумів", які проводять на окупованих територіях України.

Інсценування волевиявлення росіяни планують завершити ввечері 27 вересня.

Співрозмовник "Медузи" зазначив, що в росії введуть так звані "виїзні візи". Тобто військовозобов'язаним росіянам для того, щоб покинути росію, доведеться отримувати дозвіл від військкомату.

Слід зазначити, що росіянам вже почали забороняти покидати межі своєї країни. У мережі з'явилися світлини документів, в яких чоловікам пояснюють, чому їм заборонений виїзд.



Росіян вже не випускають за кордон / Фото Оперативний ЗСУ

Росіян змушують підписувати документи, що їм роз'яснили, чому їх не випускають за кордон.



Росіян не випускають за кордон / Фото Оперативний ЗСУ

Росія проводить фейкові "референдуми"

Українські військові у вересні розпочали стрімкий контрнаступ, завдяки якому майже повністю деокупували Харківську область. Також наші захисники намагаються вибити загарбників на Півдні України.

На тлі контрнаступу ЗСУ росія вирішила провести псевдореферендуми, які переносила протягом декількох місяців. Зокрема, 19 вересня гауляйтери на тимчасово окупованих територіях України оголосили про так звані "референдум".

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Вони планують звернутися до владіміра путіна, щоб включити окуповані території України до складу росії. Путін вже пообіцяв підтримати фейкові "референдуми".

МЗС України закликало посилити санкції проти росії через так звані "референдуми". Також через фейкові "референдуми" Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН.

Зауважимо, що світові лідери запевнили Україну в підтримці та наголосили, що не визнаватимуть будь-які фікції окупантів. Також президент США Джо Байден сказав, що Америка засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій росією.

Путін оголосив мобілізацію у росії

Через вдалий контрнаступ ЗСУ та шалені втрати у росії 21 вересня оголосили про часткову мобілізацію. У росії офіційно планують призвати 300 тисяч резервістів.

Проте в російських опозиційних ЗМІ з'явилася інформація, що планують призвати 1 – 1,2 мільйона людей.

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