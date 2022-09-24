Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден, який сказав, що Америка засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій росією.

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США продовжать надавати Україні допомогу у сфері безпеки

"Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію як щось інше, крім частини України. Російські псевдореферендуми є фікцією, хибним приводом для спроби приєднати частини України силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН", – йдеться у заяві лідера США.

Байден зазначив, що США працюватимуть із союзниками та партнерами "над запровадженням додаткових швидких та суворих економічних витрат для росії".

Президент США пообіцяв, що Вашингтон відкине будь-які результати "референдумів". Натомість США продовжать надавати Україні допомогу у сфері безпеки, щоб "вона могла себе захистити".

Окупанти проводять "референдуми" на захоплених територіях: головне

На тлі успішного контрнаступу ЗСУ окупанти вирішили терміново провести референдуми на територіях України, які поки що утримують. Завдяки вдалому контрнаступу ЗСУ вже зірвали псевдореферендум на Харківщині, який росіяни планували провести на початку листопада.

19 вересня гауляйтери на тимчасово окупованих територіях України оголосили про так звані "референдум". Зокрема, інсценування волевиявлення розпочалося 23 і буцімто триватиме до 27 вересня на окупованих територіях Херсонщини, Запоріжжя, Луганщини та Донеччини.

Гауляйтери планують звернутися до президента росії владіміра путіна, щоб включити окуповані території України до складу росії. Лідер кремля вже пообіцяв підтримати фейкові "референдуми".

МЗС України закликало посилити санкції проти росії через так звані "референдуми". Світові лідери запевнили Україну в підтримці та наголосили, що не визнаватимуть будь-які фікції окупантів.

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