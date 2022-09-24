Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, который сказал, что Америка осуждает псевдореферендумы и никогда не признает аннексию украинских территорий россией.

Узнайте больше Фарс, принуждение и беспредел: все, что известно о псевдореферендумах на оккупированных территориях

США продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности

"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию как нечто другое, кроме части Украины. Российские псевдореферендумы являются фикцией, ложным поводом для попытки присоединить части Украины силой, являющейся вопиющим нарушением международного права, в частности Устава ООН", – говорится в заявлении лидера США.

Байден отметил, что США будут работать с союзниками и партнерами "над введением дополнительных быстрых и строгих экономических затрат для россии".

Президент США пообещал, что Вашингтон отвергнет любые результаты "референдумов". США продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности, чтобы "она могла себя защитить".

Оккупанты проводят "референдумы" на захваченных территориях: главное

На фоне успешного контрнаступления ВСУ оккупанты решили срочно провести референдумы на территориях Украины, которые пока удерживают. Благодаря удачному контрнаступлению ВСУ уже сорвали псевдореферендум в Харьковской области, который россияне планировали провести в начале ноября.

19 сентября гауляйтеры на временно оккупированных территориях Украины объявили о так называемом "референдуме". В частности, инсценировка волеизъявления началась 23 и продлится до 27 сентября на оккупированных территориях Херсонщины, Запорожья, Луганщины и Донетчины.

Гауляйтеры планируют обратиться к президенту россии владимиру путину, чтобы включить оккупированные территории Украины в состав россии. Лидер кремля уже пообещал поддержать фейковые "референдумы".

МИД Украины призвал усилить санкции против россии из-за так называемых "референдумов". Мировые лидеры заверили Украину в поддержке и подчеркнули, что не будут признавать какие-либо фикции оккупантов.

К теме – что известно о первом дне псевдореферендумов: смотрите видео