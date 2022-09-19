Журналисты "Донбасс Реалии" получили от источников в одном из разведывательных органов Украины соответствующий документ, подтверждающий планы кремля. В Москве разработали "Стратегию проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав российской федерации".

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Как оккупанты хотели провести псевдореферендум в Харьковской области

Согласно документу, оказавшемуся у журналистов, "голосование" должно было проходить в течение семи дней с 1 по 7 ноября. У "Стратегии" был прописан результат 75% за присоединение Харьковщины к составу россии.



В россии прописали результат псевдореферендума / "Радио Свобода"

В документе указано, что "проголосовать" должны 142 тысяч избирателей, из которых более 100 тысяч - "за". Отмечается, что так называемая "Стратегия" была разработана недавно, поскольку на ней карта линии фронта по состоянию на 24 августа.



"Стратегия" оккупантов была разработана до контрнаступления ВСУ / "Радио Свобода"

Организаторы псевдореферендума даже прописали риски "референдума", среди которых отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях и проукраинские настроения населения.

Сообщается, что авторы "Стратегии" предлагали пропагандировать перспективы вхождения Харьковской области в состав россии с акцентом на экономические и социальные выгоды. Также авторы отмечали, что присоединение всей Харьковской области неизбежно.



Оккупанты хотели присоединить Харьковскую область к россии / "Радио Свобода"

В кремле даже расписали несколько этапов так называемой пиар-кампании, главными слоганами которой должны были "Скажи россии да" и "россия здесь навсегда".

Для пропаганды "референдума" оккупанты планировали использовать православные праздники. В частности, 21 сентября в оккупированной на тот момент Харьковской области должен был состояться крестный ход в его поддержку, а с 1 по 6 ноября, в дни так называемого "голосования", они должны были проходить каждый день.

Оккупанты разработали так называемый гимн "референдума" со словами "Скажи россии да. Перед Богом мы один народ".



Слоганы псевдореферендума в Харьковской области / "Радио Свобода"

ВСУ освобождают Харьковскую область

Украинские военные в конце августа – начале сентября начали контрнаступление на нескольких направлениях, среди которых и Харьковское. ВСУ освободилиряд важных городов, среди которых Изюм, Купянск, Балаклея и другие.

Президент Владимир Зеленский 16 сентября информировал, что почти вся Харьковская область деоккупирована. В то же время заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в Харьковской области удалось освободить 421 населенный пункт.

После оккупантов под Изюмом было обнаружено массовое захоронение гражданских и военных. Правоохранители обнаружили 445 могил с крестами. Практически все эксгумированные имеют признаки насильственной погибели.

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