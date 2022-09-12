В Херсонской области реальной подготовки, кроме агитации, россияне не проводили. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
Достойно внимания Россияне не отказались от этого сценария, – Соболевский о "референдуме" на Херсонщине
Рассматривалось два сценария
- Вообще ничего не будет – оккупанты просто заставляют нервничать украинское общество и западных союзников.
- Им и не нужно готовиться – они просто имитируют "референдум" с помощью актеров и фейковых сюжетов.
Имитация почти невозможна
Предполагалось, что операция по имитации псевдореферендума в Херсонской области состоится за один день. Для этого нужно:
- завезти актеров, которые сыграют роли членов комиссии и избирателей;
- подготовить кучу бумажек, чтобы издали показать их как бюллетени;
- обеспечить 10 помещений ранга школы или дома культуры, чтобы сделать 10 сюжетов.
"А потом объявляется, что 84% проголосовали "за", что совпадает с псевдоопросом, который проводили среди херсонцев по поводу их отношения к присоединению к россии", – пояснил активист.
Пока же даже имитация – под большим вопросом. Как отмечает Молчанов, есть серьезные опасения заезжать на левобережную Херсонщину среди гражданских россиян. Это связано прежде всего с тем, что произошло в Харьковской области. Более того, чтобы организовать актерское представление, нужны коллаборанты, а они достаточно активно убегают – не только мелкого звена, а ранга гауляйтеров.
Сомнительно, что сейчас они найдут кого-нибудь, кто сможет организовать место проведения съемок. Главное, что такая же ситуация сложилась в Донецкой и Луганской областях. В таких условиях даже имитации не может быть,
– убежден Молчанов.
Новая угроза
По мнению активиста, единственное, что они могут попробовать, это присоединить близлежащие районы Запорожья к квазиреспублике на территории Донецкой области. Из-за заявлений комендантов россияне угрожают провести мобилизацию.
Это плохая ситуация. Если им и так не жалко донецких, тем более им не жалко херсонских и запорожских,
– считает активист.
Мобилизированных, вероятно, будут использовать как грубую рабочую силу. Так, их будут отправлять без оружия для того, чтобы они просто копали окопы.
Ситуация с псевдореферендумом в Херсонской области: последние новости
- Захватчики не могут даже сымитировать "референдум" в Херсонской области. Несмотря на это, рассказывают о новых датах фейкового голосования и прогнозируют "заоблачную" явку – более 80%.
- Однако планы россиян разрушают ВСУ и местное сопротивление. Более того, оккупанты понемногу начинают осознавать бесперспективность любых референдумов или имитаций.
- Украинские власти подчеркивают, что за участие в подобных мероприятиях предусмотрена уголовная ответственность. Так, за сотрудничество с врагом можно получить до 12 лет с конфискацией имущества.
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