На Херсонщині реальної підготовки, окрім агітації, росіяни не проводили. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

Варте уваги Росіяни не відмовилися від цього сценарію, – Соболевський про "референдум" на Херсонщині

Розглядалося два сценарії

Взагалі нічого не буде – окупанти просто змушують нервувати українське суспільство та західних союзників. Їм і не потрібно готуватися – вони просто імітують "референдум" за допомогою акторів та фейкових сюжетів.

Імітація майже неможлива

Передбачалося, що операція з імітації псевдореферендуму на Херсонщині відбудеться за один день. Для цього потрібно:

завезти акторів, які зіграють ролі членів комісії та виборців,

підготувати купу папірців, щоб здалеку показати їх як бюлетені;

забезпечити 10 приміщень рангу школи або будинку культури, щоб зробити 10 сюжетів.

"А потім оголошується, що 84% проголосували "за", що збігається з псевдоопитуванням, яке проводили серед херсонців щодо їхнього ставлення до приєднання до росії", – пояснив активіст.

Наразі ж навіть імітація – під великим питанням. Як зауважує Молчанов, є серйозне побоювання заїжджати на лівобережну Херсонщину серед цивільних росіян. Це пов'язано передовсім з тим, що сталося на Харківщині. Ба більше, щоб організувати акторську виставу потрібні колаборанти, а вони досить активно тікають – не лише дрібної ланки, а рангу гауляйтерів.

Сумнівно, що зараз вони знайдуть когось, хто зможе організувати місце проведення зйомок. Головне, що така сама ситуація склалася на Донеччині та Луганщині. В таких умовах навіть імітації не може бути,

– переконаний Молчанов.

Нова загроза

На думку активіста, єдине, що вони можуть спробувати, це приєднати прилеглі райони Запоріжжя до квазіреспубліки на території Донецької області. Через заяви комендантів росіяни погрожують провести мобілізацію.

Це погана ситуація. Коли їм і так не шкода донецьких, тим більше їм не шкода херсонських і запорізьких,

– вважає активіст.

Мобілізованих, ймовірно, використовуватимуть як грубу робочу силу. Так, їх відправлятимуть без зброї для того, аби вони просто копали окопи.

Ситуація із псевдореферендумом на Херсонщині: останні новини

Загарбники не можуть навіть зімітувати "референдум" на Херсонщині. Попри це, розповідають про нові дати фейкового голосування та прогнозують "захмарну" явку – понад 80%.

Однак плани росіян руйнують ЗСУ та місцевий рух опору. Ба більше, окупанти потрохи починають усвідомлювати безперспективність будь-яких референдумів або імітацій.

Українська влада наголошує, що за участь у подібних заходах передбачена кримінальна відповідальність. Так, за співпрацю ворогом можна отримати до 12 років з конфіскацією майна.

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