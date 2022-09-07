ЗСУ та місцеві сили спротиву не дають росіянам підготувати фейкове голосування. Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

До речі Через загадкові "певні події": окупанти знову переносять псевдореферендум на Херсонщині

Окупанти можуть оголосити якусь дію, але суть псевдореферендуму – це, все ж таки, імітація якоїсь легітимності процесу.

Юсов зауважив, що міжнародна спільнота відкине навіть саму спробу подібного "референдуму". Загарбники вже розуміють безперспективність навіть спроб цього дійства.

Окупанти готують "незалежних спостерігачів"

Для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують "незалежних спостерігачів". Таким чином хочуть створити картинку. Серед них мають бути і громадяни Євросоюзу.

Кого хочуть залучити:

Депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннара Ліндеман,

Представника партії "Альтернатива для Німеччини" та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме,

Голову "представництва" так званої квазіреспубліки в Турині та регіонального радника партії "Брати Італії" Мауріціо Марроне,

Співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав’є Моро

Голову партії "Сербська Ліга" Александра Джурджева.

Росіяни сподіваються на 80% явки

Попри це, колаборанти розказують, мовляв, явка на "референдумі" очікується до 80%. У Кремлі хочуть провести псевдоголосування до кінця осені. Російські ЗМІ називають одну з можливих дат – 4 листопада. Кажуть, що все залежатиме "від ситуації на фронтах".

Як протидіяти ворогу

Українська влада просить всіх жителів Херсонщини, кому відома достовірна інформація про дії, пов'язані з підготовкою цього шоу, оперативно повідомляти СБУ.

Зокрема, дані про підготовку приміщень під розміщення виборчих комісій, завезення бюлетенів, формування "комісій".

Час змінювати сценарій терористів

Радник глави ОП Михайло Подоляк відреагував на плани окупантів щодо 4 листопада. Він назвав це новим проєктом від авторів "Київ за три дні" й "Донбас до 9 травня".

Час змінювати сценаристів,

– наголосив Подоляк.

Перш ніж лізти з "референдумами" в інші країни, він порадив росіяни спробувати провести чесні вибори хоча б у межах Садового кільця.

До теми – колаборанти напряму кажуть, що не можуть провести "референдум": відео