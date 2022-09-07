Про це розповіли 6 вересня у Головному управлінні розвідки при Міноборони. Зазначили, що псевдоволевиявлення не дають підготувати Збройні Сили України та місцеве населення.

До теми Більша частина готується до зустрічі ЗСУ, – херсонський активіст про настрої людей на Херсонщині

Розуміють безперспективність

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що окупанти можуть повідомити про якусь дію, але їм не вдасться надати цьому легітимності.

Світ одразу відкине і навіть саму спробу подібного референдуму – це буде несерйозно. Я думаю, що самі окупанти розуміють безперспективність навіть спроб серйозно підходити до так званих референдумів,

– наголосив Юсов.

До речі Вранці ЗСУ збили на Херсонщині ще один ворожий вертоліт Ка-52

Партизани на Херсонщині

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов зазначив, що на окупованій Херсонщині рух опору діє під керівництвом Сил спецоперацій. Відтак, партизани суттєво допомагають захисникам. За словами Смірнова, саме вони ліквідували склад боєприпасів у Херсонському районі та Бериславському. Також знищили два склади у Каховці.

Зверніть увагу – ЗСУ женуть російських вбивць: дивіться відео