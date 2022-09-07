Об этом рассказали 6 сентября в Главном управлении разведки при Минобороны. Отмечали, что псевдоволеизъявление не дают подготовить Вооруженные Силы Украины и местное население.

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Понимают бесперспективность

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что оккупанты могут сообщить о каком-то действии, но им не удастся придать этому легитимности.

Мир сразу отвергнет и даже саму попытку подобного референдума – это несерьезно. Я думаю, что сами оккупанты понимают бесперспективность даже попыток серьезно подходить к так называемым референдумам,

– подчеркнул Юсов.

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Партизаны в Херсонской области

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов отметил, что на оккупированной Херсонской области движение сопротивления действует под руководством Сил спецопераций. Следовательно, партизаны существенно помогают защитникам. По словам Смирнова, именно они ликвидировали склад боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах. Также уничтожили два склада в Каховке.

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