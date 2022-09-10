Колаборанти та їхні куратори провалюють всі плани "референдумів" й не мають чіткої позиції щодо цього. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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У росіян проблеми на Херсонщині

Активіст зазначив, що окремі колаборанти та завезенці на Херсонщині говорять "різні речі" щодо організації можливого "референдуму".

Вони єдині в тому, що так, "референдум" потрібен. Про це каже стрємоусов (колаборант – 24 канал), про це почав казати єлієєв. Офіційно про дату офіційно не повідомлялося. У кулуарах розглядається 4 листопада. Однак це дуже умовно, тому що вони розуміють, що 4 листопада нічого не станеться,

– пояснив Молчанов.

На його думку, так само окупанти не змогли нічого організувати 11 вересня – з допомогою людей сальдо та необхідної матеріальної бази для референдуму. Водночас ворог не знайшов необхідну кількість зрадників, які мали б бути "членами комісії" і тими, "хто голосує".



"Практично, взимку нічого такого теж не станеться. Зрадників не більшає це точно, матеріальна база не з'явиться, бо її потроху будуть знищувати. Тому їх потроху буде меншати – особливо у прифронтовій смузі", – додав активіст.

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Замість "референдуму" – вистава

За словами Молчанова, навіть якщо окупанти й наважаться на якісь дії щодо організації "референдумів", вони проводитимуться в тих самих приміщеннях, де росіяни люблять "оселятися" – переважно у школах й будинках культури.



"Чим більше буде їхніх резервів прибувати, тим більше місць вони займуть для розташування. Скільки б не залишилось херсонців на окупованій території станом на 4 листопада, все ж таки ненависть до окупантів лише зростатиме", – вказав співрозмовник.

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Він підкреслив, що для показовості процесу росіяни хотіли б організувати "акторську виставу" з показового "волевиявлення".

Щоб нагнати артистів з Криму та росії, які зіграли б членів комісії та виборців, щоб якісь там реквізити театральні зіграли роль дільничої комісії й приміщень для голосування. І щоб якісь папірці зіграли роль бюлетенів. На це у них, скоріш за все, не буде матеріальної можливості,

– вважає активіст.

Водночас він розповів, що у росії є суттєва опозиція, зокрема у колах фсб, щодо того, щоб приймати окуповані території до складу росії з референдумом чи без нього.



"Їм нічого не заважало провести цей референдум у Луганській області, яка повністю окупована. Але вони також його там відкладають, тому що не хочуть відмовлятися у Луганській та Донецькій областях від дармового гарматного м'яса, яке можна майже не утримувати", – пояснив Молчанов.

На його думку, такий ресурс вигідний ворогу, позаяк для нього треба мінімум озброєння, екіпірування та грошового забезпечення.

Псевдореферендум на Херсонщині: що варто знати

росія вже кілька разів переносила дату "референдуму" на Херсонщині. Ситуацію для ворога ускладнюють наступ ЗСУ та спротив місцевого населення.

Раніше Ірина Верещук заявила, що участь у фейковому псевдореферендумі окупантів теж вважається колабораціонізмом. І якщо участь людини у такому "референдумі" буде доведена, то за це можна отримати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нещодавно у ГУР заявили, що окупанти не можуть навіть зімітувати "референдум" на Херсонщині.

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