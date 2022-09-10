План загарбників не спрацював – охочих ставати на облік окупантів виявилося небагато. Тому, так званий "перехідний період" для бізнесу у Херсонській області росіяни відтермінували.
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Усі плани росіян на Херсонщині зазнають краху
За даними Центру національного спротиву, у Херсонській області росіяни хотіли поставити на облік усі українські підприємства ще до 1 вересня. При цьому, загарбники навіть напряму погрожували нашим підприємцям "віджати" у них бізнес, якщо ті вчасно не звернуться стосовно цього питання до окупаційної адміністрації.
Проте навіть погрози не дали бажаного ефекту – через відсутність ажіотажу серед українських підприємців, так званий "перехідний період" на Херсонщині росіяни продовжили до 1 жовтня.
Зазначається, що раніше загарбники також були змушені на невизначений термін перенести проведення псевдореферендуму, який ще у серпні планували організувати 11 вересня. Це спричинено не лише внутрішнім рухом спротиву з боку українців, але й значними успіхами ЗСУ на Південному напрямку.
Просування ЗСУ на Півдні: останні новини
- 9 вересня ОК "Південь" відзвітувало, що наші захисники й захисниці вдарили по понтонній переправі та наведеному мосту у районах Дар'ївки та Нової Каховки. Загалом українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 170 вогневих завдань по ворогу.
- Речниця Сил оборони напрямку Наталія Гуменюк повідомила, що на Півдні ЗСУ мають певні успіхи, зокрема й у позиційних атаках – зафіксовано просування наших військ вглиб позицій ворога від двох до кількох десятків кілометрів на різних відтинках лінії розмежування.
- Раніше посадовиця зазначала, що вогневий контроль ЗСУ нервує та знесилює росіян – ситуація напружена, просте саме для російських окупантів.