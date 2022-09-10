План захватчиков не сработал – желающих становиться на учет оккупантов оказалось немного. Поэтому так называемый "переходный период" для бизнеса в Херсонской области россияне отсрочили.
Читайте также Гривневый платежный шлюз GEO Pay начал сотрудничество с Gate․io
Все планы россиян на Херсонщине терпят крах
По данным Центра национального сопротивления, в Херсонской области россияне хотели поставить на учет все украинские предприятия еще до 1 сентября. При этом захватчики даже напрямую угрожали нашим предпринимателям "отжать" у них бизнес, если те вовремя не обратятся по этому вопросу в оккупационную администрацию.
Однако даже угрозы не дали желаемого эффекта – из-за отсутствия ажиотажа среди украинских предпринимателей, так называемый "переходный период" в Херсонской области россияне продлили до 1 октября.
Отмечается, что ранее захватчики были вынуждены на неопределенный срок перенести проведение псевдореферендума, который еще в августе планировали организовать 11 сентября. Это вызвано не только внутренним движением сопротивления украинцев, но и значительными успехами ВСУ на Южном направлении.
Продвижение ВСУ на Юге: последние новости
- 9 сентября ОК "Юг" отчиталось, что наши защитники и защитницы ударили по понтонной переправе и наведенному мосту в районах Дарьевки и Новой Каховки. В общей сложности украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 170 огневых задач по врагу.
- Пресс-секретарь Сил обороны направления Наталья Гуменюк сообщила, что на Юге ВСУ имеют определенные успехи, в том числе и в позиционных атаках – зафиксировано продвижение наших войск вглубь позиций врага от двух до нескольких десятков километров на разных участках линии разграничения.
- Ранее чиновница отмечала, что огневой контроль ВСУ заставляет россиян нервничать и обессиливает их – ситуация напряженная, но как раз именно для российских оккупантов.