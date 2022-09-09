Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что освобожденные площади на Юге есть, те позиционные бои, о которых мы так долго говорили, имеют определенный успех.

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Наши позиции не только улучшились, но и силы обороны немного продвинулись вперед. На разных участках фронта, мы продвинулись от 2 до нескольких десятков километров,

– говорит Наталья Гуменюк.

По словам Натальи Гуменюк, также помогает продвигаться ведение огневого контроля и его усиление на тех территориях, которые раньше были недостижимы – речь идет и о путях подтягивания врагом резервов .

"Такие успехи можно зафиксировать с начала контрнаступательных действий, то есть с 29 августа", – уточняет представитель ОК "Юг".

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По мнению Гуменюк, уничтожение командных пунктов и штабов говорит о том, что деморализация связана именно с отсутствием четкого руководства.

Наталия Гуменюк спикер ОК "Юг" Наш враг в активной стадии деморализации также следует отметить, что в войсках оккупантов участились массовые случаи отказов от участия в боевых действиях.

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