Про це ексклюзивно 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що звільнені площі на Півдні є, ті позиційні бої, про які ми так довго говорили – мають певний успіх.
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Наші позиції не тільки покращились, а й наші сили оборони трохи просунулись вперед. На різних ділянках фронту, ми просунулись від 2 до кількох десятків кілометрів,
– каже Наталія Гуменюк.
За словами Наталії Гуменюк, також допомагає просуватись ведення вогневого контролю і його посилення на тих територіях, які раніше були недосяжними – йдеться й про шляхи підтягування резервів ворогом.
"Такі успіхи можна зафіксувати із початку контрнаступальних дій, тобто із 29 серпня", – уточнює речниця ОК "Південь".
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На думку Гуменюк, знищення командних пунктів та штабів свідчить про те, що деморалізація пов’язана саме із відсутністю чіткого керівництва.
Наш ворог в активній стадії деморалізації, також слід зазначити, що через війська окупантів почастішали масові випадки відмов від участі в бойових діях.
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