Участь білорусі у війні проти України малоймовірна. Про це заявили у розвідці Великої Британії.

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Чи можливе вторгнення білорусі в Україну

У розвідці розповіли, що 8 вересня у білорусі розпочали планові навчання з повернення території, захопленої "силами противника", та забезпечення безпеки своїх кордонів. Вони триватимуть до 14 вересня.

Навчання проводитимуться недалеко від Бреста, неподалік від польського кордону, навколо білоруської столиці Мінська і в північно-східному районі Вітебська.

Хоча використання росією білоруської території зіграло важливу роль в невдалому наступі росії на Київ на початку вторгнення, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості, і існує невелика ймовірність того, що вони перекинуть свої сили в Україну,

– кажуть у розвідці.

Крім того, у відомстві зазначили, що також є мала ймовірність, що навчання білорусі є ознакою підготовки до безпосередньої участі у війні проти України.

Загроза з боку білорусі: що відомо

Під час так званих навчань білоруси збираються "відпрацьовувати" захоплення прикордонних областей. Такі навчання в білорусі запланували на 8 – 14 вересня. Білоруські військові тренуватимуть маневрову оборону з подальшим переходом у контрнаступ. Після цього вперше відпрацьовуватимуть "звільнення тимчасово окупованих територій та вихід на державний кордон"

У Генштабі раніше повідомляли, що в білорусі триває підготовка до чергових військових навчань біля українського прикордоння. У Бресті було виявлено російські БпЛА, які залучають до розвідки прикордонних районів України.

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