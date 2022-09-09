Соответствующую информацию оперативное командование "Юг" сообщило по состоянию на 13 часов 9 сентября. Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 170 огневых задач по врагу.

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ВСУ атаковали две вражеские переправы

Силу огневого контроля ощутили районы сосредоточения живой силы и боевой техники, понтонная переправа в районе Дарьевки и наведенный мост в районе Новой Каховки,

– сообщило оперативное командование.

Стоит отметить, что обе переправы враги возвели в Херсонской области.

Оперативное командование "Юг" также назвало, сколько сил российских захватчиков удалось уничтожить менее чем за сутки 9 сентября. В частности, россияне потеряли:

11 единиц личного состава;

2 танка Т-80;

боевую машину десанта;

а также 2 самоходные пушки 203 калибра "Пион".

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Важные новости с Юга: коротко

Оперативное командование "Юг" сообщило, что по состоянию на 13 часов 9 сентября Силы обороны продолжают ведение активных действий на херсонском направлении, а также бои, чтобы улучшить положение по линии фронта.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что у Вооруженные Силы Украины на Юге есть определенные успехи, как в позиционных атаках, так и по площади освобожденных территорий. Официально уже известно о продвижении вглубь от 2 км до нескольких десятков.

Более того, экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак объяснил, что удачные наступательные действия происходят сразу на нескольких направлениях, шокируя захватчиков. Ступак отметил, что украинские военные смогли сделать некий обходной маневр, чтобы ввести в заблуждение россиян и удачно наступать не только на Херсонщине, но и на Харьковщине.

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