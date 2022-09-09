Редкий оккупант доплывет до середины Днепра
Иногда выныривают трупики из херсонского направления, то есть это те, кто не успел форсировать Днепр, поэтому их успели быстро привезти домой.
Актуальное Контрнаступление ВСУ и все, что вы хотели о нем знать, но боялись спросить
Интересные специалисты:
- "служил начальником радиостанции командно-штабной машины артиллерийской бригады" (31.08);
- "старший наводчик самоходно-артиллерийского взвода" (0х.09.);
- "старший техник самоходно-артиллерийской батареи" (0х.09.).
А вот в ингушетию пока не могут привезти труп военного из 291-й артиллерийской бригады. Эти "пионисты" работали на Николаевском направлении, но не успели форсировать Днепр в обратном направлении из-за беспилотника.
Фестиваль некрологов на россии – в разгаре
1 сентября не стало подполковника артиллерии – бывает. Под Новой Каховкой не повезло капитану – "командиру гаубичной самоходно-артиллерийской батареи".
Пишут и из самого Херсона (03.09. – прямо свежий): "леша погиб третьего сентября в поселке Антоновка пригорода Херсона, недалеко от Антоновского моста. Там шли бои". Бои там еще не начинались, это просто обстрелы.
О главном 8 сентября россия осознала, что неспособна победить ни при каких обстоятельствах
Оставаться в украинском Крыму для россиян очень опасно.
Важно – какова стратегия ВСУ в контрнаступлении на Херсонщине: смотрите видео