Редкий оккупант доплывет до середины Днепра

Иногда выныривают трупики из херсонского направления, то есть это те, кто не успел форсировать Днепр, поэтому их успели быстро привезти домой.

Актуальное Контрнаступление ВСУ и все, что вы хотели о нем знать, но боялись спросить

Интересные специалисты:

"служил начальником радиостанции командно-штабной машины артиллерийской бригады" (31.08);

"старший наводчик самоходно-артиллерийского взвода" (0х.09.);

"старший техник самоходно-артиллерийской батареи" (0х.09.).

А вот в ингушетию пока не могут привезти труп военного из 291-й артиллерийской бригады. Эти "пионисты" работали на Николаевском направлении, но не успели форсировать Днепр в обратном направлении из-за беспилотника.

Фестиваль некрологов на россии – в разгаре

1 сентября не стало подполковника артиллерии – бывает. Под Новой Каховкой не повезло капитану – "командиру гаубичной самоходно-артиллерийской батареи".

Пишут и из самого Херсона (03.09. – прямо свежий): "леша погиб третьего сентября в поселке Антоновка пригорода Херсона, недалеко от Антоновского моста. Там шли бои". Бои там еще не начинались, это просто обстрелы.

О главном 8 сентября россия осознала, что неспособна победить ни при каких обстоятельствах

Очень понравился чувак из Керчи по фамилии чернобаев. росгвардеец с красноречивой фамилией. По росгвардии вообще бывают интересные потери. Вот очень оперативно через неделю уже привезли домой и наградили капитана зорина (29.08.): "сергей николаевич участвовал в "освобождении" Крыма, затем остался служить в Евпатории, оттуда же в феврале 2022 года был направлен для участия в "специальной военной операции в Украине". капитан зорин выполнял боевые задачи по охране Запорожской АЭС".

Оставаться в украинском Крыму для россиян очень опасно.

Важно – какова стратегия ВСУ в контрнаступлении на Херсонщине: смотрите видео