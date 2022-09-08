Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что у оккупантов проблемы с поставкой продовольствия на Херсонщину.

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У ВСУ есть полная информация о переправах

Соболевский отметил, что все переправы оккупантов находятся под огневым контролем ВСУ. В некоторых случаях наши ребята вообще в формате онлайн получают информацию о происходящем на этих объектах.

Затем принимают решение об уничтожении этих объектов,

– заметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Россияне и дальше пытаются строить понтонные переправы

По словам Соболевского, россияне и дальше пытаются строить понтонные переправы. У них просто нет иного выхода. Все мосты уже приведены в формат пешеходных. Оккупанты даже больше не пытаются их ремонтировать.

"Их единственный выход – это понтонные или паромные переправы. Они просто вынуждены их использовать", – подчеркнул он.

Сколько понтонных переправ есть у россиян

Замглавы Херсонского облсовета добавил, что у россиян еще немало понтонных переправ. Их трудно уничтожать, потому что они секционные и даже при прямом попадании могут уцелеть.

У них другая проблема – ограниченное количество буксиров, которые эти понтоны могут перевозить по воде. Поэтому в этом они ограничены,

– подчеркнул Соболевский.

Он продолжил, что переправы – это не мосты. Их логистические мощности меньше. Очень много времени занимает процесс погрузки, разгрузки и т.д. Оккупанты ограничены в перебрасывании войск и обеспечении группировок.

"Группировка в Херсоне достаточно большая, ей необходимо обеспечение в больших объемах каждый день. С этим у них уже есть определенные проблемы", – подытожил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Соболевский о том, что все переправы оккупантов под огневым контролем ВСУ: смотрите видео

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