Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что у оккупантов проблемы с поставкой продовольствия на Херсонщину.
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У ВСУ есть полная информация о переправах
Соболевский отметил, что все переправы оккупантов находятся под огневым контролем ВСУ. В некоторых случаях наши ребята вообще в формате онлайн получают информацию о происходящем на этих объектах.
Затем принимают решение об уничтожении этих объектов,
– заметил заместитель председателя Херсонского облсовета.
Россияне и дальше пытаются строить понтонные переправы
По словам Соболевского, россияне и дальше пытаются строить понтонные переправы. У них просто нет иного выхода. Все мосты уже приведены в формат пешеходных. Оккупанты даже больше не пытаются их ремонтировать.
"Их единственный выход – это понтонные или паромные переправы. Они просто вынуждены их использовать", – подчеркнул он.
Сколько понтонных переправ есть у россиян
Замглавы Херсонского облсовета добавил, что у россиян еще немало понтонных переправ. Их трудно уничтожать, потому что они секционные и даже при прямом попадании могут уцелеть.
У них другая проблема – ограниченное количество буксиров, которые эти понтоны могут перевозить по воде. Поэтому в этом они ограничены,
– подчеркнул Соболевский.
Он продолжил, что переправы – это не мосты. Их логистические мощности меньше. Очень много времени занимает процесс погрузки, разгрузки и т.д. Оккупанты ограничены в перебрасывании войск и обеспечении группировок.
"Группировка в Херсоне достаточно большая, ей необходимо обеспечение в больших объемах каждый день. С этим у них уже есть определенные проблемы", – подытожил заместитель председателя Херсонского облсовета.
Соболевский о том, что все переправы оккупантов под огневым контролем ВСУ: смотрите видео
Новости Херсонщины: последние события
- ВСУ ежедневно уничтожают оккупантов и их технику. Морпехи "денацифицировали" опорный пункт россиян в Херсонской области.
- В Геническом районе возле Новоалексеевки утром 8 сентября был "хлопок". По предварительным данным, был "прилет" у оккупантов на железной дороге.
- Россия случайно подтвердила успехи ВСУ на западе Херсонщины. Российские источники, включая министерство обороны, случайно рассказали, что у украинцев есть успехи в районе Сухого Ставка.