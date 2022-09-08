Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань розказав, що в окупантів проблеми з постачанням харчів на Херсонщину.

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ЗСУ мають повну інформацію про переправи

Соболевський зазначив, що всі переправи окупантів перебувають під вогневим контролем ЗСУ. У деяких випадках наші хлопці взагалі в форматі онлайн отримують інформацію про те, що відбувається на цих об'єктах.

Потому приймають рішення про знищення цих об'єктів,

– зауважив заступник голови Херсонської облради.

Росіяни надалі намагаються будувати понтонні переправи

За словами Соболевського, росіяни й надалі намагаються будувати понтонні переправи. У них просто немає іншого виходу. Усі мости вже приведені у формат пішохідних. Окупанти навіть більше не намагаються їх ремонтувати.

"Їхній єдиний вихід – це понтонні або поромні переправи. Вони просто вимушені їх використовувати", – наголосив він.

Скільки понтонних переправ мають росіяни

Заступник голови Херсонської облради додав, що в росіян ще немало понтонних переправ. Їх важко знищувати, бо вони секційні й навіть при прямому попаданні можуть вціліти.

У них інша проблема – обмежена кількість буксирів, які можуть ці понтони перевозити по воді. Тому в цьому вони обмежені,

– підкреслив Соболевський.

Він продовжив, що переправи – це не мости. Їхні логістичні потужності менші. Дуже багато часу займає процес завантаження, розвантаження тощо. Окупанти обмежені в перекиданні військ і забезпеченні угрупувань.

"Угрупування в Херсоні досить велике, йому необхідне забезпечення у великих обсягах щодня. З цим у них уже є певні проблеми", – підсумував заступник голови Херсонської облради.

Соболевський про те, що всі переправи окупантів під вогневим контролем ЗСУ: дивіться відео

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