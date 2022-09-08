Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань розказав, що в окупантів проблеми з постачанням харчів на Херсонщину.
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ЗСУ мають повну інформацію про переправи
Соболевський зазначив, що всі переправи окупантів перебувають під вогневим контролем ЗСУ. У деяких випадках наші хлопці взагалі в форматі онлайн отримують інформацію про те, що відбувається на цих об'єктах.
Потому приймають рішення про знищення цих об'єктів,
– зауважив заступник голови Херсонської облради.
Росіяни надалі намагаються будувати понтонні переправи
За словами Соболевського, росіяни й надалі намагаються будувати понтонні переправи. У них просто немає іншого виходу. Усі мости вже приведені у формат пішохідних. Окупанти навіть більше не намагаються їх ремонтувати.
"Їхній єдиний вихід – це понтонні або поромні переправи. Вони просто вимушені їх використовувати", – наголосив він.
Скільки понтонних переправ мають росіяни
Заступник голови Херсонської облради додав, що в росіян ще немало понтонних переправ. Їх важко знищувати, бо вони секційні й навіть при прямому попаданні можуть вціліти.
У них інша проблема – обмежена кількість буксирів, які можуть ці понтони перевозити по воді. Тому в цьому вони обмежені,
– підкреслив Соболевський.
Він продовжив, що переправи – це не мости. Їхні логістичні потужності менші. Дуже багато часу займає процес завантаження, розвантаження тощо. Окупанти обмежені в перекиданні військ і забезпеченні угрупувань.
"Угрупування в Херсоні досить велике, йому необхідне забезпечення у великих обсягах щодня. З цим у них уже є певні проблеми", – підсумував заступник голови Херсонської облради.
Соболевський про те, що всі переправи окупантів під вогневим контролем ЗСУ: дивіться відео
Новини Херсонщини: останні події
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