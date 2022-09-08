Зараз людям на Херсонщині треба подбати про себе і створити певний запас їжі. Адже окупанти можуть забирати в місцевих харчі через нестачу їжі на фронті. Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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У росіян великі потреби в харчах, які вони не можуть забезпечити

Після того, як наші збройні сили взяли під вогневий контроль усі транспортні шляхи між лівим і правим берегом Херсонщини, вони відрізали окупантів не лише від постачання зброї, а й від постачання їжі.

Для того, щоб прогодувати навіть те військо, яке зараз є на Правобережжі, то необхідно близько 100 тонн провізії на добу. Це дуже велика кількість їжі. Тому окупанти зараз розшукують будь-яку їжу на Правобережжі,

– розповів Хлань.

Окрім того, окупанти почали поводитись на Херсонщині дуже пильно й обережно. Вони блокують приватне плавання по Дніпру. Це сталося після того, як росіяни побачили відео, де з паромної переправи вибухав Антонівський міст. Тепер окупанти люто контролюють пересування плавзасобів.

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