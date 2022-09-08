Про нові вибухи на Херсонщині повідомляють місцеві телеграм-канали. Ситуацію прокоментував і речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"Приліт" в окупантів біля залізниці

Місцеві повідомляють, що вибух стався близько 8-ї ранку біля Новоолексіївки Генічеського району на залізничному вузлі неподалік станції.

Телеграм-канали пишуть, що це стався "приліт" у поїзд, який їхав з боку окупованого Криму. Наразі всі дороги у селище Новоолексіївка перекриті російськими військовими.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук каже, що схожу інформацію повідомили представники руху Опору "Південь". За їхніми даними, в росіян справді був вибух біля Новоолексіївки.

Могли працювати партизани

Братчук вважає, що подія могла статися завдяки роботі партизанів. Адже відомо, що партизанський рух на Херсонщині дуже розвинений. Таким чином вони хотіли нагадати, щоб окупанти не возили нашою залізницею свій непотріб.

"Партизані нагадують: не треба возити залізницею окупаційний непотріб", – написав речник Одеської ОВА.

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