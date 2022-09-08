О новых взрывах в Херсонской области сообщают местные телеграм-каналы. Ситуацию прокомментировал и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Прилет" у оккупантов возле железной дороги

Местные сообщают, что взрыв произошел около 8 утра возле Новоалексеевки Генического района на железнодорожном узле возле станции.

Телеграмм-каналы пишут, что это произошел "прилет" в поезд, следовавший со стороны оккупированного Крыма. Все дороги в поселок Новоалексеевка перекрыты российскими военными.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук говорит, что похожую информацию сообщили представители движения Сопротивления "Юг". По их данным, у россиян действительно был взрыв возле Новоалексеевки.

Могли работать партизаны

Братчук считает, что событие могло произойти благодаря работе партизан. Ведь известно, что партизанское движение в Херсонской области очень развито. Таким образом они хотели напомнить, чтобы оккупанты не возили по нашей железной дороге свой хлам.

"Партизане напоминают: не надо возить по железной дороге оккупационный хлам", - написал спикер Одесской ОВА.

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