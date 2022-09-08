Україна може відкинути окупантів ще далі

Наслідки звільнення Херсона для режиму владіміра путіна в інтерв'ю 24 каналу прокоментував колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

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Ветеран війн в Афганістані та Іраку вважає, що звільнення Херсона варто розглядати як можливість. За його словами, якщо російська армія втратить Херсон і відступить далі за Дніпро, то в Україні буде шанс відкинути їх ще далі.

Це можливість. Такий успіх створить можливість відкинути їх ще далі,

– сказав колишній командувач військами США в Європі.

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