Україна може відкинути окупантів ще далі
Наслідки звільнення Херсона для режиму владіміра путіна в інтерв'ю 24 каналу прокоментував колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.
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Ветеран війн в Афганістані та Іраку вважає, що звільнення Херсона варто розглядати як можливість. За його словами, якщо російська армія втратить Херсон і відступить далі за Дніпро, то в Україні буде шанс відкинути їх ще далі.
Це можливість. Такий успіх створить можливість відкинути їх ще далі,
– сказав колишній командувач військами США в Європі.
Україна прагне повернути Херсон до кінця року
- Українські військові прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині, після чого повідомлялося, що ЗСУ перейшли в наступ на Півдні.
- Слід зазначити, що наступу ЗСУ передували удари по військових базах, складах і логістиці ворога. Зокрема, українські військові взяли під вогневий контроль шляхи постачання окупантів. Через наступ ЗСУ росія мобілізує і стягує в Криму все, що має.
- Наші військові вже мають перші успіхи на Півдні, хоча ЗСУ закликають дотримуватися режиму інформаційної тиші.
- Нещодавно ЗСУ підійняли синьо-жовтий стяг над звільненим Високопіллям, що на Херсонщині. Також в ОК "Південь" інформували, що ЗСУ звільнили нові території, але деталі повідомлять згодом.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що для успішного наступу необхідно створити одне або кілька оперативно-стратегічних угруповань та потрібне сучасне озброєння.
- Офіційні особи у США вважають, що мета України звільнити Херсон до кінця 2022 року амбітна та можлива.
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