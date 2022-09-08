ЗСУ позбавили окупантів ще одного сполучення
Понтонний міст, ймовірно, вже знищений. Його окупанти розгорнули після того, як ЗСУ серйозно пошкодили сусідній автомобільний.
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Дар'ївська переправа є одним із основних шляхів між північним і південним секторами військової присутності росії вздовж річки Дніпро,
– наголосила розвідка.
Зауважимо, 7 вересня радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов заявив, що ЗСУ зруйнували Дар'ївський міст і "кілька переправ посипалися". Він наголосив, що зараз наш військові активно б'ють по мостах і переправах, які використовує російська армія.
Втрати ворога в Україні
Українські військові щодня нищать російських окупантів на нашій землі. Вони влучили по підприємству на Запоріжжі, де були окупанти і їхня техніка. У Генштабі вже анонсували велику кількість втрат ворога від цієї атаки.
Крім того, за добу 7 вересня сили ППО знищили 2 літаки Су-25, два гелікоптери Ка-52 та Мі-24, а також 5 БпЛА. Загалом на всіх напрямках вчора ЗСУ ліквідували одразу 640 ворожих солдатів. Загальні втрати ворога за весь час повномасштабної війни становлять:
- військових – 51 250;
- танків – 2 112 (+15 за останню добу);
- бойових броньованих машин – 4 557 (+37);
- артилерійських систем – 1 126 (+32);
- РСЗВ – 305 (+5);
- засобів ППО – 159 (+3);
- літаків – 239 (+2);
- гелікоптерів – 210 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4);
- крилатих ракет – 214 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 344 (+24);
- спеціальної техніки – 110 (+1).
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