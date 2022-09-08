Лише за попередню добу ЗСУ ліквідували ще 640 ворожих бійців. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.
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Втрати ворога у техніці станом на 8 вересня
- танків – 2112 (+15 ) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4557 (+37) одиниць;
- артилерійських систем – 1126 (+32) одиниці;
- РСЗВ – 305 (+5) одиниць;
- засобів ППО – 159 (+3) одиниць;
- літаків – 239 (+2) одиниць;
- гелікоптерів – 210 (+2) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4) одиниць;
- крилатих ракет – 214 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) одиниць;
- спеціальної техніки – 110 (+1) одиниць.
Втрати ворога станом на 8 вересня / Інфографіка Генштаб
Зазначають, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.
Актуально про ситуацію на фронті
- Українські захисники почали контрнаступ на північному сході. Росіяни перекинули значну кількість військ, щоб укріпити Херсонську область.
- Наступ ЗСУ, який триває у Херсонській області, змусив російські війська зосередитися на Півдні, що дало змогу українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма.
До слова, останні дні ЗСУ завдають ворогу дійсно феєричних втрат. Співавтор блогу Oryx, який веде лік знищеної техніки росіян і враховує лише ті, що підтверджені фото та/або відеоматеріалами, опублікував статистику втрат російської армії за 6 – 7 вересня, згідно з ним окупанти позбулись 76 одиниць техніки та артилерії.
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