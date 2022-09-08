Лише за попередню добу ЗСУ ліквідували ще 640 ворожих бійців. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці станом на 8 вересня

танків – 2112 (+15 ) одиниць;

бойових броньованих машин – 4557 (+37) одиниць;

артилерійських систем – 1126 (+32) одиниці;

РСЗВ – 305 (+5) одиниць;

засобів ППО – 159 (+3) одиниць;

літаків – 239 (+2) одиниць;

гелікоптерів – 210 (+2) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 214 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) одиниць;

спеціальної техніки – 110 (+1) одиниць.



Втрати ворога станом на 8 вересня / Інфографіка Генштаб

Зазначають, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Актуально про ситуацію на фронті

Українські захисники почали контрнаступ на північному сході. Росіяни перекинули значну кількість військ, щоб укріпити Херсонську область.

Наступ ЗСУ, який триває у Херсонській області, змусив російські війська зосередитися на Півдні, що дало змогу українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма.

До слова, останні дні ЗСУ завдають ворогу дійсно феєричних втрат. Співавтор блогу Oryx, який веде лік знищеної техніки росіян і враховує лише ті, що підтверджені фото та/або відеоматеріалами, опублікував статистику втрат російської армії за 6 – 7 вересня, згідно з ним окупанти позбулись 76 одиниць техніки та артилерії.

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