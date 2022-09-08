ЗСУ відвоювали 400 квадратних кілометрів

Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські військові використали тактичну несподіванку та вміло скористались передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма і відвоювали 400 квадратних кілометрів.

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Наступ ЗСУ, який триває у Херсонській області, змусив російські війська зосередитися на Півдні, що дало змогу українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма.

Українські сили, ймовірно, використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 квадратних кілометрів території,

– сказано у звіті ISW.

Карта бойових дій на Харківському напрямку / Фото ISW

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У звіті також відзначають, що російські блогери занепокоєні, що ЗСУ можуть перерізати шляхи постачання угруповання окупантів у районі Куп'янська та Ізюма.

Блогери використовували переважно панікуючий і пригнічений тон, вони визнавали значні досягнення України та стверджували, що український контрнаступ на Півдні може відвертати увагу від дій у Харківській області. Рівень шоку російськими блогерами говорить про масштаби несподіванки й про те, що російські сили деморалізовані,

– зазначають аналітики.

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