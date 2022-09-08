ВСУ отвоевали 400 квадратных километров
Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские военные, вероятно, намеренно использовали тактическую неожиданность и воспользовались передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма и отвоевали 400 квадратных километров.
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Наступление ВСУ, которое продолжается в Херсонской области, заставили российские войска сосредоточиться на Юге, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.