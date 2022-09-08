Только за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали еще 640 вражеских бойцов. Это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

Потери врага в технике по состоянию на 8 сентября

  • танков – 2112 (+15) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4557 (+37) единиц;
  • артиллерийских систем – 1126 (+32) единицы;
  • РСЗО – 305 (+5) единиц;
  • средств ПВО – 159 (+3) единиц;
  • самолетов – 239 (+2) единиц;
  • вертолетов – 210 (+2) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4) единиц;
  • крылатых ракет – 214 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24) единиц;
  • специальной техники – 110 (+1) единиц.