Только за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали еще 640 вражеских бойцов. Это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.
Потери врага в технике по состоянию на 8 сентября
- танков – 2112 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин – 4557 (+37) единиц;
- артиллерийских систем – 1126 (+32) единицы;
- РСЗО – 305 (+5) единиц;
- средств ПВО – 159 (+3) единиц;
- самолетов – 239 (+2) единиц;
- вертолетов – 210 (+2) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4) единиц;
- крылатых ракет – 214 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24) единиц;
- специальной техники – 110 (+1) единиц.