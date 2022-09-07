Як зазначив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов під час телемарафону, наші військові продовжують бити по мостах і переправах ворога. Ба більше, один із них вже вдалося зруйнувати.

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Дар'ївського моста більше нема

Ми систематично відпрацьовуємо по мостах і переправах. Можу сказати, що вже остаточно зруйнований Дар'ївський міст, там посипалися декілька переправ. Тому робота ведеться,

– наголосив він.

Водночас Смірнов додав, що наша країна дійсно перебуває у другій фазі війни. Мовиться про опозиційний варіант протистояння. І тут немає нічого дивного, адже в абсолютному співвідношенні ми досі не можемо тягатися з ворогом. Водночас слід розуміти, що ЗСУ вже добилися часткових переваг на деяких напрямках. Але, зауважив радник міністра, він би не називав просування великим контрнаступом.

Території звільняють крок за кроком

На думку Ростислава Смірнова, наші військові дотримуються стратегії, обраної ще на початку. Тож наші території вони продовжують звільняти маленькими кроками. Це впевнений, хоч і без зайвого поспіху, але рух вперед. І лише таким чином вдасться побороти російських загарбників, яких усе ще дуже багато на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Радник міністра зауважив, що упродовж кількох минулих днів нам вдалося звільнити кілька населених пунктів на Південному напрямку. Водночас ЗСУ досягнули певних успіхів на Східному напрямку. А от за минулу добу нашим військовим вдалося знищити ще кілька складів з боєприпасами, особливо на Південному напрямку. Також удари фіксували по скупченнях живої сили ворога.

Оскільки ми вище заговорили про знищений Дар'ївський міст, то не зайвим буде нагадати про долю Антонівського. Гауляйтер Херсонщини кіріл стрємоусов напередодні заявив, що ремонтувати його немає сенсу. Зауважимо, що ще донедавна окупанти намагалися бодай якось полагодити його. Тепер же ворог, мабуть, змирився з тим фактом, що відновленням цього об'єкта займатимуться вже самі українці.

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