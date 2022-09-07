Как отметил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов во время телемарафона, наши военные продолжают бить по мостам и переправам врага. Более того, один из них уже удалось разрушить.

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Дарьевского моста больше нет

Мы систематически отрабатываем по мостам и переправам. Могу сказать, что уже совсем разрушен Дарьевский мост, там посыпались несколько переправ. Поэтому работа ведется,

– подчеркнул он.

В то же время, Смирнов добавил, что наша страна действительно находится во второй фазе войны. Речь идет об оппозиционном варианте противостояния. И здесь нет ничего удивительного, ведь в абсолютном соотношении мы до сих пор не можем таскаться с врагом. В то же время следует понимать, что ВСУ уже добились частичных преимуществ по некоторым направлениям. Но, заметил советник министра, он бы не называл продвижение большим контрнаступлением.

Территории освобождают шаг за шагом

По мнению Ростислава Смирнова, наши военные придерживаются стратегии, избранной еще в начале. Так что наши территории они продолжают освобождать маленькими шагами. Это уверен, хоть и без лишней спешки, но движение вперед. И только так удастся побороть российских захватчиков, которых все еще очень много на временно оккупированных территориях нашего государства.

Советник министра отметил, что в течение нескольких минувших дней нам удалось освободить несколько населенных пунктов на Южном направлении. В то же время ВСУ достигли определенных успехов на Восточном направлении. А вот за прошедшие сутки нашим военным удалось уничтожить еще несколько складов с боеприпасами, особенно в Южном направлении. Также удары фиксировались по скоплениям живой силы врага.

Поскольку мы выше заговорили об уничтоженном Дарьевском мосту, то не лишним будет напомнить о судьбе Антоновского. Гауляйтер Херсонщины кирил стремоусов накануне заявил, что ремонтировать его нет смысла. Заметим, что еще недавно оккупанты пытались хоть как-то починить его. Теперь же враг, вероятно, смирился с тем фактом, что восстановлением этого объекта будут заниматься уже сами украинцы.

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